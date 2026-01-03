Макрон: Венецуелците се отърваха от диктатурата на Мадуро, могат само да се радват

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Венецуелският народ днес се отърва от диктатурата на Николас Мадуро и може само да се радва на това, заяви френският президент Еманюел Макрон в пост в „Екс", публикуван на френски, испански и английски език.

„Узурпирайки властта и потъпквайки фундаменталните свободи, Николас Мадуро накърни сериозно достойнството на собствения си народ", допълва Макрон.

„Преходът, който предстои да настъпи, трябва да е мирен, демократичен и да зачита волята на венецуелския народ,", подчертава още френският лидер.

„Ние желаем президентът Едмундо Гонсалес Урутия, избран през 2024 г., да може да осигури възможно най-бързо този преход", посочва Макрон, визирайки кандидата за президент, излъчен от венецуелската опозиция на изборите през 2024 г., за когото венецуелските опозиционери казват, че бил истинският победител на този вот. Днес Урутия живее в изгнание в Испания.

В поста си Макрон заявява и, че сега води разговори с партньори на Франция в региона, пише БТА.

„Франция е напълно мобилизирана и бдителна, за да гарантира по-специално сигурността на гражданите си в тези часове на несигурност", казва още Макрон.