Киър Стармър: Не проливаме сълзи за края на режима на Мадуро

Британският министър-председател Киър Стармър. Снимка: Архив

Британският премиер Киър Стармър заяви днес, че е удовлетворен от края на управлението на президента Николас Мадуро във Венецуела и изрази желание за плавен преход към правителство, което по-добре отразява волята на венецуелците, съобщи Ройтерс.

„Смятахме Мадуро за нелегитимен президент и не проливаме сълзи за края на неговия режим", посочи Стармър в изявление, публикувано на сайта на британското правителство.

Премиерът добави, че правителството на Обединеното кралство ще обсъди развиващата се ситуация с американските си колеги в следващите дни, като целта е „безопасен и мирен преход към легитимно правителство, което отразява волята на венецуелския народ", се посочва в изявлението, цитирано от БТА.

Други европейски лидери, сред които френският президент Еманюел Макрон и италианският премиер Джорджа Мелони, също коментираха по-рано събитията в южноамериканската страна.

