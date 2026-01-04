Над 8 милиона са посетили мавзолея на Ататюрк в Анкара през 2025 г.

През 2025 година 8 242 170 души са посетили Анъткабир - мавзолея на основателя на Турция и неин пръв президент Мустафа Кемал Ататюрк, който се намира в турската столица Анкара, предава БТА.

Посетителите през миналата година са с около 2 милиона повече в сравнение с предходната 2024 година, когато са регистрирани 6 550 480 души, се посочва в информация на сайта на администрацията на мавзолея Анъткабир към Министерството на Националната отбрана.

Рекорд в посещенията е отбелязан на 10 ноември 2025 година за 87-годишнината от кончината на Ататюрк. В този ден 1 219 148 души са посетили, Анъткабир. На 29 октомври, Деня на Републиката, броят на посетителите е бил 1 124 311 души.

Няколко милиона души са посетили комплекса на основателя на турската република, наричан „Баща на турците", по време на официалните празници на страната през изминалата година. Това са 23 април, Празник на националната независимост и децата, 19 май - Ден за спомена за Ататюрк и празник на младежта и спорта, 30 август - Празник на победата.

Строителството на Анъткабир започва през 1944 г. и е завършено през 1953 г. В същата година се полага саргофакът с тленните осстанки на Ататюрк, който дотогава се съхранява в Етнографския музей на Анкара. Комплексът се състои от сградата на мавзолея, различни структури и паметници, както и гориста местност, наречена Парк на мира.

В сградата на мавзолея, която е основната структура на комплекса, се намира Зала на честта, в която се помещава символичен саркофаг на Ататюрк, а тялото е погребано в гробна камера на долния етаж на сградата. Широка алея, наречена Лъвски път, отвежда да церемониалния площад пред мавзолея.

Управлението и сигурността на Анъткабир са поверени на Генералния щаб на турските въоръжени сили. Поклонението и полагането на венци, включително от чуждестранни официални лица в комплекса, е включено в държавния протокол на Турция.

На официални празници заради наплива от посетители се въвежда удължено време, често до полунощ.