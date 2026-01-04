Идентифицираните жертви на пожара в Кран Монтана вече са 11

Идентифицирани са първите единадесет жертви на опустошителния пожар в швейцарския ски курорт Кран Монтана, при който загинаха общо 40 души, съобщи полицията, цитирана от Франс прес, предава БТА.

Сред идентифицираните са осем млади хора на възраст между 16 и 24 години, които са живели в Швейцария. Италиански медии информираха, че сред загиналите са установени и трима италиански граждани.

Междувременно близките на други изчезнали продължават да очакват информация за съдбата им. Част от ранените също все още не са идентифицирани. Много от пострадалите са с тежки изгаряния и се лекуват в специализирани медицински центрове. По данни на Федералната служба за защита на населението и помощ при бедствия на Германия (BBK) страната е приела за лечение общо единадесет тежко ранени от Швейцария. Засега не се предвиждат нови трансфери, уточниха от службата.

Отговорникът за здравната политика в италианския регион Ломбардия Гуидо Бертолазо обясни, че идентифицирането на част от жертвите е силно затруднено заради тежките наранявания. „Лицата им са напълно превързани. Не можем да махнем превръзките, за да ги разпознаем. Те са интубирани и не могат да говорят", заяви той.

В центъра на Кран Монтана хората продължават да се събират в близост до мястото на трагедията, където оставят цветя, писма, свещи и плюшени играчки в памет на загиналите. Швейцарският министър на правосъдието Беат Янс, който посети мястото, определи случилото се като „неизмерима трагедия" и подчерта, че властите ще направят всичко необходимо за изясняване на отговорността за инцидента.

Разследващите органи съобщиха, че срещу собствениците на засегнатия бар се води разследване по подозрение за причиняване на смърт по непредпазливост, телесна повреда по непредпазливост и непредумишлено запалване. Според предварителните данни пожарът в новогодишната нощ вероятно е бил предизвикан от фойерверки, прикрепени към бутилки с шампанско и използвани в непосредствена близост до тавана на помещението.

За 9 януари в Швейцария е обявен национален ден на траур. В 14,00 часа всички църковни камбани в страната ще бият, като е планирана и минута мълчание. Късно снощи в църквата в Кран Монтана се състоя възпоменателна служба с участието на хора от всички възрасти. За днес след богослужението е насрочен мълчалив поход до бар „Констеласион".