Мадуро и съпругата му пристигнаха в Ню Йорк, вижте го в ареста (Видео, снимки)

Заловеният венецуелски лидер Николас Мадуро и съпругата му Селия Флорес пристигнаха в събота вечерта в Ню Йорк, където ще отговарят по повдигнатите срещу тях обвинения от американските власти, предадоха световните медии.
Американски телевизии, сред които Си Ен Ен и Ен Би Си, показаха кадри от самолета на военно летище близо до Ню Йорк, от което слезе неизвестна група хора.
Двамата са били транспортирани със самолет на Министерството на правосъдието на САЩ от военноморската база „Гуантанамо Бей" в Куба до международното летище „Стюарт" (Stewart International Airport), разположено северно от Ню Йорк, пише Уолстрийт Джърнъл, цитирана от БТА.
След залавянето на Мадуро в събота сутринта (местно време, б. ред.) американското Министерство на правосъдието обяви ново обвинение срещу него, което надгражда обвиненията, повдигнати от Съединените щати още през 2020 г. Според прокурорите Мадуро е ръководил мащабна схема за трафик на кокаин, която „е обогатила и укрепила политическия и военния елит на Венецуела".
Очаква се Николас Мадуро и Селия Флорес да се явят за първи път пред съд в Съединените щати в следващите дни.
След ареста му венецуелският президент Николас Мадуро бе отведен в затвор в Ню Йорк, съобщи Уолстрийт Джърнъл.
Белият дом разпространи видеозапис в социалната мрежа „Екс" (X), на който се вижда как Мадуро, окован с белезници и ескортиран от служители на Агенцията за борба с наркотиците (Drug Enforcement Administration – DEA), преминава по коридор в сграда на федералните власти. В официалния акаунт Rapid Response на Белия дом кадрите бяха придружени от коментара „Perp walked" – израз, използван в САЩ за публично извеждане на заподозрян след арест.
Според информация на американските медии за времето на предварителното си задържане Мадуро ще бъде настанен в „Метрополитън детеншън сентър" (Metropolitan Detention Center) в квартал Бруклин – федерален затвор в Ню Йорк.
В 12-секундния видеоклип Мадуро е облечен с черно горнище с качулка, черни панталони и черни чехли и чорапи, докато върви, придружаван от двама агенти на агенцията. По време на извеждането се чува да казва: „Лека нощ! Честита Нова година".