Мадуро и съпругата му пристигнаха в Ню Йорк, вижте го в ареста (Видео, снимки)

Заловеният венецуелски лидер Николас Мадуро и съпругата му Селия Флорес пристигнаха в събота вечерта в Ню Йорк, където ще отговарят по повдигнатите срещу тях обвинения от американските власти, предадоха световните медии.

Американски телевизии, сред които Си Ен Ен и Ен Би Си, показаха кадри от самолета на военно летище близо до Ню Йорк, от което слезе неизвестна група хора. Кадри от самолета, в който са Мадуро и съпругата му СНИМКА: Ройтерс Кадри от самолета, в който са Мадуро и съпругата му СНИМКА: Ройтерс Кадри от самолета, в който са Мадуро и съпругата му СНИМКА: Ройтерс

Двамата са били транспортирани със самолет на Министерството на правосъдието на САЩ от военноморската база „Гуантанамо Бей" в Куба до международното летище „Стюарт" (Stewart International Airport), разположено северно от Ню Йорк, пише Уолстрийт Джърнъл, цитирана от БТА.

След залавянето на Мадуро в събота сутринта (местно време, б. ред.) американското Министерство на правосъдието обяви ново обвинение срещу него, което надгражда обвиненията, повдигнати от Съединените щати още през 2020 г. Според прокурорите Мадуро е ръководил мащабна схема за трафик на кокаин, която „е обогатила и укрепила политическия и военния елит на Венецуела".

Очаква се Николас Мадуро и Селия Флорес да се явят за първи път пред съд в Съединените щати в следващите дни.

След ареста му венецуелският президент Николас Мадуро бе отведен в затвор в Ню Йорк, съобщи Уолстрийт Джърнъл.

Белият дом разпространи видеозапис в социалната мрежа „Екс" (X), на който се вижда как Мадуро, окован с белезници и ескортиран от служители на Агенцията за борба с наркотиците (Drug Enforcement Administration – DEA), преминава по коридор в сграда на федералните власти. В официалния акаунт Rapid Response на Белия дом кадрите бяха придружени от коментара „Perp walked" – израз, използван в САЩ за публично извеждане на заподозрян след арест. Perp walked.pic.twitter.com/34iIsFUDdG — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 4, 2026

Според информация на американските медии за времето на предварителното си задържане Мадуро ще бъде настанен в „Метрополитън детеншън сентър" (Metropolitan Detention Center) в квартал Бруклин – федерален затвор в Ню Йорк.

В 12-секундния видеоклип Мадуро е облечен с черно горнище с качулка, черни панталони и черни чехли и чорапи, докато върви, придружаван от двама агенти на агенцията. По време на извеждането се чува да казва: „Лека нощ! Честита Нова година".