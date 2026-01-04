Върховният съд на Венецуела разпореди Делси Родригес да поеме временно президентските функции

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Конституционната камара на Върховния съд на Венецуела разпореди в събота вицепрезидентът Делси Родригес да поеме временно изпълнението на длъжността президент на страната в отсъствието на държавния глава Николас Мадуро, който беше задържан по-рано при операция на американските военни сили, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В решението си съдът посочва, че Родригес ще изпълнява функциите на „президент на Боливарската република Венецуела", с цел да бъде гарантирана административната приемственост и цялостната защита на държавата.

Съдиите допълват, че предстои допълнително разглеждане на ситуацията, за да бъде определена приложимата правна рамка, която да осигури непрекъснатостта на държавното управление, функционирането на правителството и защитата на националния суверенитет в условията на принудително отсъствие на президента на републиката.

Решението е взето след задържането на Мадуро рано сутринта в събота, което доведе до бързо развитие на институционална и политическа криза в страната.