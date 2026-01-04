Южнокорейският президент пристигна на държавно посещение в Пекин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Южнокорейският президент И Дже-мьон пристигна тази сутрин в Пекин на 4-дневно държавно посещение в страната, предаде Китайската държавна телевизия, цитирана от БТА.

Повече от 200 южнокорейски бизнеслидери придружават президента на Южна Корея, информира китайската телевизия и добавя, че се очаква двете страни да обсъдят въпроси като инвестициите в сферата на веригата за доставки, цифровата икономика и културния обмен.

В рамките на визитата И Дже-мьон трябва да се срещне с китайския президент Си Цзинпин - втората среща между двамата лидери през последните два месеца - необичайно кратък интервал, който според наблюдателите показва засиления интерес на Китай към укрепване на връзките със Сеул, както и към разширяване на икономическото сътрудничество и туризма.

Посещението на южнокорейския президент в Китай започва броени часове, след като Северна Корея изстреля балистични ракети към морето и след като САЩ атакуваха Венецуела, засилвайки глобалното напрежение, отбелязва Ройтерс.

Южна Корея заяви, че мирът на Корейския полуостров също ще бъде част от дневния ред по време на визитата.