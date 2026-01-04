Кметът на Ню Йорк осъди военната операция на САЩ във Венецуела

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани осъди военната операция на Съединените щати във Венецуела, разпоредена от президента на САЩ Доналд Тръмп, като нарушение на националното и международното право, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Едностранното нападение срещу суверенна държава представлява акт на война и нарушение на федералното и международното право", написа Мамдани в публикация в социалната мрежа „Екс" (X).

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските сили са „заловили" президента на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес в рамките на изненадващи въздушни удари срещу множество цели на венецуелска територия в събота сутринта.

Мамдани подчерта, че „явната цел за смяна на режима" има отражение не само върху хората извън страната, но и върху жителите на Ню Йорк, включително десетките хиляди венецуелци, които живеят в града.

„Моят основен фокус е тяхната безопасност и безопасността на всеки нюйоркчанин. Моята администрация ще продължи да следи развитието на ситуацията и при необходимост ще издава съответни указания", добави кметът.

Зохран Мамдани положи клетва като кмет на Ню Йорк в четвъртък, като стана първият мюсюлманин и най-младият кмет от поколения насам, заел поста на кмет на най-големия град на Съединените щати.

По-рано днес американски медии предадоха, че самолетът, с който бяха транспортирани заловеният венецуелски лидер Николас Мадуро и съпругата му Селия Флорес, е кацнал в Ню Йорк.