Южните сепаратисти в Йемен приветстваха саудитска инициатива за диалог

Йемен СНИМКА: Pixabay

Подкрепяният от Обединените арабски емирства Южен преходен съвет (ЮПС) приветства призива на Саудитска Арабия за диалог в Йемен, определяйки го като възможност за „сериозен политически процес" на фона на задълбочаващата се криза и напрежение между Рияд и Абу Даби, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Изявлението на ЮПС бе дадено, след като международно признатото правителство на Йемен, подкрепяно от Саудитска Арабия, обяви, че е възстановило контрола над Мукала – ключово пристанище и столица на провинция Хадрамут, което беше превзето от южните сепаратисти през миналия месец. Последните военни успехи на правителствените сили поставят под съмнение плановете на ЮПС за референдум за независимост в рамките на две години.

Кризата доведе до най-сериозното разделение от десетилетия между Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства и разклати коалицията, подкрепяща правителството в борбата срещу подкрепяните от Иран хути. ЮПС обвини Рияд във „военна ескалация", а ОАЕ призоваха за сдържаност и изразиха загриженост от развитието на ситуацията.

Председателят на Президентския съвет на Йемен Рашад Мохамед ал-Алими съобщи, че е поискал Саудитска Арабия да бъде домакин на форум за решаване на т.нар. южен въпрос. Рияд прие инициативата и отправи покани към южните фракции за среща в столицата на кралството.

Йемен остава разделен и нестабилен, а ескалацията в южната част на страната повишава рисковете за регионалната сигурност в район с ключово стратегическо значение за световните енергийни и търговски маршрути.

