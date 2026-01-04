Зеленски обяви, че екип от САЩ ще се присъедини към преговорите в Париж

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че преговарящи от САЩ ще се присъединят към европейските лидери в Париж във вторник в най-новия опит да се обсъдят гаранциите за сигурността на Украйна след войната, предаде Блумбърг, цитирана от БТА.

„Акцентът ще бъде върху гаранциите за сигурността на Украйна и възстановяването. Ще има и срещи с екипа на президента Тръмп", заяви Зеленски, добавяйки, че преговорите може да продължат един или два дни. Украйна се надява да организира среща в САЩ на ниво лидери до края на януари, добави той.

Белият дом не е коментирал участието на САЩ в предстоящите преговори в Париж, нито следващите стъпки за прекратяване на почти четиригодишната инвазия на Русия в съседната страна.

Зеленски говори пред репортери, след като в събота Украйна беше домакин на среща на съветниците по национална сигурност на най-близките си съюзници за преговори относно гаранциите за сигурност и икономическата подкрепа. В понеделник, преди срещата на лидерите, в Париж ще се срещнат висшестоящи военни представители на Украйна и нейните съюзници, каза Зеленски.

„В Париж ще обсъдим окончателните детайли" на гаранциите за сигурност, добави Зеленски. Документът за гаранциите за сигурност ще бъде ратифициран от парламентите на страните, които са част от т. нар. Коалиция на желаещите, уточни той.

Повече от дузина съветници по сигурността от европейски страни, Канада и Европейския съвет, Европейската комисия и НАТО проведоха разговори, фокусирани върху три направления, като част от глобалните усилия за прекратяване на войната на Русия в Украйна – основна рамка за мир, гаранции за сигурност и икономическо възстановяване. Американският пратеник Стив Уиткоф участва в дискусиите онлайн.

Зеленски заяви по-рано в събота, че планира да предложи на Денис Шмихал, който доскоро бе министър на отбраната на Украйна, поста на министър на енергетиката и първи заместник министър-председател.

Очаква се да продължат ротациите в секторите на отбраната и правоприлагането с цел прекратяване на войната, заяви Зеленски.

Назначаването в петък на бившия шеф на разузнаването Кирил Буданов за началник на кабинета ще укрепи украинската преговорна позиция, каза той и добави, че Сергий Кислиця, уважаван и опитен дипломат, който в момента е първи заместник-министър на външните работи, ще бъде заместник на Буданов.