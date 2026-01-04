Аварийният изход в изгорелия бар в Кран Монтана бил заключен почти винаги

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Аварийният изход в изгорелия швейцарски бар Le Constellation бил заключен почти винаги. Това разказа 31-годишната барманка Андреа пред германският вестник "Билд".

Огнената стихия навръх Нова година взе най-малко 40 жертви, а ранените са 119, предимно млади мъже и жени, които празнували в луксозния ски курорт Кран Монтана.

В събота властите в Швейцария започнаха разследване срещу собствениците на заведението Жак и Джесика Морети. Двойката е обвинена в убийство по непредпазливост, телесна повреда по непредпазливост и палеж по непредпазливост.

Пожарът в бара тръгнал от фойерверки, прикрепени към бутилки шампанско, които подпалили тавана на заведението. Кадри показаха как младежите снимат огъня, който се разпростира по тавана, вместо да се евакуират.

Заведението бе определено като "смъртоносен капан", след като стана ясно, че купонджиите са имали един изход навън - тясно стълбище нагоре, по което хората се блъскали в паниката и дима.

В събота стана ясно, че е имало и авариен изход, но той почти винаги бил заключен. За него разказа Андреа, която работи в друго заведение, но често посещавала Le Constellation.

"Имаше вход, който служеше и за изход. Имаше и авариен изход, който обаче най-често беше заключен", разказа тя.

„Всички в града знаеха, че рано или късно нещо ще се обърка.

Аварийният изход беше в отделна стая за пушене. Почти никой не го използваше. Стаята за пушене се използваше като склад. В нея имаше диван пред вратата, а отвън лежаха небрежно изхвърлени предмети", каза още тя.

Григори, който отивал към бара, когато пожарът избухнал, разказа пред "Дейли мейл", че заключвали аварийния изход, защото много често хората си тръгвали през него, без да платят сметката си.

"Дейли мейл" разкри и за трети изход, който обаче води към приземния етаж на сградата, където има магазин за ски оборудване. Не е ясно дали някоя от тези врати е била отворена в нощта на пожара.