ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шефът на тол управлението: 3 пъти по-малко нарушит...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22021113 www.24chasa.bg

Укринформ: Руските сили удариха 31 населени места в Херсонска област, има две жертви

1596
Снимка: Архив

Руските войски нанесоха удари в 31 населени места в Херсонска област през изтеклото денонощие, като в резултат на атаките има две жертви, а други двама души са ранени, съобщи в "Телеграм" ръководителят на военната администрация на областта Александър Прокудин, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Руските сили са нанесли удари по критична и социална инфраструктура и жилищни райони на редица населени места в областта, като са повредили осем жилищни сгради и шест частни къщи. Руските сили са нанесли щети и на части от електропреносната мрежа, магазин и частни автомобили.

В резултат на руските атаки двама души са загинали, а други двама са ранени.

Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Предвестник: 2026-а – България на две скорости (Видео)