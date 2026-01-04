ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шефът на тол управлението: 3 пъти по-малко нарушит...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22021134 www.24chasa.bg

Милен Керемедчиев: Едва ли ще има крайно решение от ООН за атаката на САЩ във Венецуела

1024
Милен Керемедчиев Кадър: БНТ

"Видяхме, че без жертви и проливане на кръв Съединетите щати извършиха военен преврат, отвлякоха президента и неговата съпруга. Едва ли ще има крайно решение от ООН, разбира се ще има разнопосочни изказвания", това каза бившият зам.-външен министър Милен Керемедчиев в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ. 

"САЩ от няколко месеца се опитват да пленят Николас Мадуро. Има 50 млн. долара награда за неговото залавяне. Фактът, че са успели да проникнат до спалнята му, означава, че са имали вътрешна информация", каза още той. 

По думите му това е поредната специална военна операция, но за разлика от тази в Украйна, във Венецуела не беше пролята и капка кръв. 

Милен Керемедчиев Кадър: БНТ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Предвестник: 2026-а – България на две скорости (Видео)