Милен Керемедчиев: Едва ли ще има крайно решение от ООН за атаката на САЩ във Венецуела

"Видяхме, че без жертви и проливане на кръв Съединетите щати извършиха военен преврат, отвлякоха президента и неговата съпруга. Едва ли ще има крайно решение от ООН, разбира се ще има разнопосочни изказвания", това каза бившият зам.-външен министър Милен Керемедчиев в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

"САЩ от няколко месеца се опитват да пленят Николас Мадуро. Има 50 млн. долара награда за неговото залавяне. Фактът, че са успели да проникнат до спалнята му, означава, че са имали вътрешна информация", каза още той.

По думите му това е поредната специална военна операция, но за разлика от тази в Украйна, във Венецуела не беше пролята и капка кръв.