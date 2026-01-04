Решаваща среща на фермерите в Малгара определя съдбата на трафика в Гърция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Днес 4 януари 2026 г. ситуацията с фермерските блокади в Гърция ескалира.

След като вчера бяха подновени протестните действия, днес се очаква да бъде най-критичният ден за преминаване през границата.

На ГКПП Кулата – Промахон ситуацията е силно напрегната. Фермерите от Серес са разположили над 300 трактора в непосредствена близост до пункта. Движението на товарни автомобили е спряно за неопределено време. Периодично се пропускат само леки коли, но се образуват километрични опашки.

ГКПП Илинден – Ексохи: Пунктът е напълно блокиран за камиони над 12 тона. Очаква се днес по обяд протестиращите да затворят преминаването и за леки автомобили за няколко часа в знак на протест срещу липсата на диалог с правителството.

На ГКПП Капитан Петко Войвода – Орменион продължава блокадата на земеделците от района на Орестиада. Движението е силно ограничено, а колоната от чакащи камиони на българска територия надхвърля 4 км.

Днес, неделя, в Малгара (близо до Солун) ще се проведе национална среща на координационните комитети на фермерите. На нея ще се реши дали от утре, 5 януари, блокадите да прераснат в безсрочно затваряне на всички национални пътища и пристанища.

Основни затворени пътища във вътрешността са:

Магистрала Атина – Солун: Блокирана е на няколко възли в Тесалия (Никея и Алмирос).

Възел Малгара: Пътят към Атина е затворен за камиони.

Пътят Солун – Кавала: Има периодични блокади в района на Кердилия.

Ако ви се налага пътуване до Гърция днес, използвайте алтернативните пунктове ГКПП Златоград или ГКПП Ивайловград (само за леки автомобили), където в момента няма активни протестни действия.