Решаваща среща на фермерите в Малгара определя съдбата на трафика в Гърция

Днес 4 януари 2026 г. ситуацията с фермерските блокади в Гърция ескалира.
След като вчера бяха подновени протестните действия, днес се очаква да бъде най-критичният ден за преминаване през границата.
На ГКПП Кулата – Промахон ситуацията е силно напрегната. Фермерите от Серес са разположили над 300 трактора в непосредствена близост до пункта. Движението на товарни автомобили е спряно за неопределено време. Периодично се пропускат само леки коли, но се образуват километрични опашки.
ГКПП Илинден – Ексохи: Пунктът е напълно блокиран за камиони над 12 тона. Очаква се днес по обяд протестиращите да затворят преминаването и за леки автомобили за няколко часа в знак на протест срещу липсата на диалог с правителството.
На ГКПП Капитан Петко Войвода – Орменион продължава блокадата на земеделците от района на Орестиада. Движението е силно ограничено, а колоната от чакащи камиони на българска територия надхвърля 4 км.
Днес, неделя, в Малгара (близо до Солун) ще се проведе национална среща на координационните комитети на фермерите. На нея ще се реши дали от утре, 5 януари, блокадите да прераснат в безсрочно затваряне на всички национални пътища и пристанища.
Основни затворени пътища във вътрешността са:
Магистрала Атина – Солун: Блокирана е на няколко възли в Тесалия (Никея и Алмирос).
Възел Малгара: Пътят към Атина е затворен за камиони.
Пътят Солун – Кавала: Има периодични блокади в района на Кердилия.
Ако ви се налага пътуване до Гърция днес, използвайте алтернативните пунктове ГКПП Златоград или ГКПП Ивайловград (само за леки автомобили), където в момента няма активни протестни действия.