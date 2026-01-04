Българин - шериф в САЩ, в елитен преговарящ екип при кризи

От близо година българинът Кирил Васев, шериф в полицейската дирекция на окръг Феърфакс, щата Вирджиния, САЩ, е част от елитен екип, който води преговори при тежки кризисни ситуации – случаи със заложници, барикадирани въоръжени лица, банкови обири и хора в риск от самоубийство. За последните месеци той е участвал в няколко успешни мисии, някои от които продължават с часове и дори с дни. За неговата история разказаха по bTV.

Един от най-тежките случаи, в които е участвал Васев е свързан с баща, загубил попечителството над малката си дъщеря след развод. Мъжът изпада в тежка психическа криза и заплашва да скочи от многоетажен паркинг. Преговорите продължават около шест часа и завършват с щастлив край – мъжът е спасен.

Друг случай, който остава силно запечатан в паметта му, е 36-часова операция с 19-годишно момиче, което се барикадира в автомобил заедно с родителите си и заплашва да ги застреля. Инцидентът се разиграва в близост до автокъща, а на място са мобилизирани полиция, линейки, пожарни, дронове и специализирани роботи. В крайна сметка момичето се предава без да пострада никой.

Работата в кризисните преговори изисква хладнокръвие, психологическа устойчивост и умението да „надхитриш хитреца", както самите служители се шегуват помежду си. Обучението за тази дейност включва специализирана академия, водена от инструктори на ФБР. Васев е завършил криминология в Чикаго, а магистърската му степен е по международни отношения.

Кирил Васев е участвал и в охраната на едно от най-строго пазените събития в света – инаугурацията на американски президент. През 2021 г., при встъпването в длъжност на Джо Байдън, той е сред 30-те селектирани служители от общо 500 офицери в неговия департамент, които са командировани да охраняват събитието във Вашингтон.

Кирил Васев е роден в Кюстендил, а през 1998 г. заедно със семейството си имигрира в Съединените щати, след като майка му печели зелена карта. Първоначално се установяват в Чикаго, а днес той е натурализиран американски гражданин с близо три десетилетия живот зад океана.