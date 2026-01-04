Ето как "Делта форс" заловиха Мадуро - операцията по минути

Венецуелският президент Николас Мадуро се втурнал да затвори 6-сантиметровата стоманена врата на защитената стая секунди преди той и съпругата му Силия да бъдат отвлечени от американските специални сили, стана ясно в събота.

Пълните подробности за една от най-дръзките военни операции в съвременната история бяха разкрити от Доналд Тръмп и най-близките му съветници, които наблюдаваха смелата двучасова и 28-минутна операция на екрани в защитена стая в Мар-a-Лaгo, имението на американския президент във Флорида.

След седмици на щателно планиране и чакане на „перфектното" време, Тръмп даде зелена светлина за операция „Абсолютна решителност" в 22:46 часа източно стандартно време в петък вечер (23:46 часа във Венецуела, 5:46 часа в събота българско време) с думите: „Успех и Бог да ви пази".

Мадуро е бил „строго охраняван" в бункер във военна база в столицата на Венецуела, Каракас, която е била „като крепост", каза Тръмп.

„Имаше нещо, което наричат безопасно място, което е изцяло от масивна стомана. Той не успя да се затвори там. Опита се да влезе в него, но беше хванат толкова бързо, че не успя да влезе. Вратата беше много дебела, много тежка. Но той не успя да стигне. Стигна до вратата, но не успя да я затвори".

Войниците от „Делта Форс" – елитната специална оперативна единица на американската армия – били оборудвани с горелки, за да отворят стоманената врата, в случай че Мадуро успее да се заключи вътре.

„Той не успя да затвори вратата, защото нашите момчета бяха много бързи. Изненадахме ли го? Донякъде, но те очакваха нещо. Имаше голяма съпротива. Имаше много стрелба", каза Тръмп.

Каракас потъва в мрак, когато започна операцията. Американският президент заяви, че "Делта форс" се подготвяли в продължение на месеци.

„Те построиха къща, която беше идентична с тази, в която влязоха, с цялата тази стомана навсякъде. Бяха готови за всичко. После изключихме всички светлини".

Тръмп отказа да разкрие дали шпионите на ЦРУ на място, които от месеци наблюдавали движенията на Мадуро, са спрели електропреносната мрежа или са предприели кибератака.

Генерал Дан Кейн, председател на Общото командване на въоръжените сили на САЩ, похвали съвместните усилия на армията, флота, въздушните сили, морската пехота, специалните сили и разузнавателните агенции на САЩ, които „прекарали месеци" в подготовка на операцията, включително проучване на движенията на Мадуро, какво носи, какво яде, децата му и дори домашните му любимци.

Американски шпиони следели Николас Мадуро в продължение на месеци и това го превърнало в лесна мишена, пише "Дейли мейл". ЦРУ били на терен месеци наред, имали и "къртица" отвътре.

Той каза:

„Тази мисия беше планирана с голяма прецизност. Това беше смела операция, която само Съединените щати можеха да осъществят, толкова прецизна операция по изтегляне, че в нея участваха над 150 самолета, излетели от цялото западно полукълбо в тясно сътрудничество, всички се събраха на определеното място и време, за да създадат ефект на многослойност с една единствена цел – да вкарат сила в центъра на Каракас, като запазят елемента на изненадата".

Самолети, включително изтребители F-18, F-22 и F-35, хеликоптери "Сийхоук" и "Чинук", свръхзвукови бомбардировачи B-1 и безпилотни дронове, бяха изстреляни от флота от повече от дузина американски военни кораби и самолетоносача "Джералд Р. Форд", които се намират край бреговете на Венецуела от декември. Самолети били разположени и от американски бази в Карибско море.

Хеликоптерите, превозващи специалните сили, били от 160-ия полк за специални операции – наричан „Нощните преследвачи" – и включвали MH-60"Сийхоук" и MH-47 "Чинук". Хеликоптерите на "Делта форс" летели на височина само 30 метра над морето, докато се приближавали към Каракас, подкрепяни от изтребители и бомбардировачи, които бомбардирали пет военни обекта около града, за да отвлекат вниманието на венецуелските войски на земята.

Американските сили достигнали комплекса на венецуелския лидер в 1:01 ч. и се върнали над морето, като се прибрали на бойния кораб "Иво Джима" в 3:29 ч., въпреки че източник от Пентагона заяви, че престрелката на земята и залавянето на Мадуро са отнели по-малко от 30 минути. Каракас по време на атаката СНИМКА: Ройтерс

Около дузина войници от специалните сили нахлули в строго охранявания комплекс на Мадуро, като се спуснали бързо от хеликоптери по въжета, преди да се сблъскат с интензивен обстрел.

Последвало това, което източник от ЦРУ описа като „брутална" престрелка, преди специалните сили да навлязат в района на Форт Тиуна, където Мадуро и съпругата му – за които се смята, че са били облечени само с пижами – се опитвали да се скрият в безопасната си стая.

Те са спали в друга стая, но са били събудени от стрелбата. Щом американските войници достигнали двойката, „те бяха изведени за броени секунди", каза Тръмп, добавяйки, че двама американски войници са били простреляни, но са без опасност за живота.

Хеликоптер бил ударен от наземна стрелба, но се върнал безопасно на бойния кораб "Иво Джима". Генерал Кейн каза:

„При пристигането си в целевата зона хеликоптерите са били обстрелвани и са отговорили на огъня с превъзхождаща сила и в самоотбрана. Един от нашите самолети е бил ударен, но е останал във въздуха.

Силите са се спуснали в комплекса на Мадуро и са се придвижили с бързина, прецизност и дисциплина, като са изолирали зоната, за да гарантират безопасността и сигурността на сухопътните сили, докато задържат обвинените лица".

Мадуро и съпругата му били качени на хеликоптер, а след това прехвърлени на борда на бойния кораб "Иво Джима" и арестувани от агенти на ФБР от Южния окръг на Ню Йорк, които в събота повдигнаха обвинение срещу Мадуро и съпругата му за наркотероризъм, контрабанда на кокаин и притежание на автоматични оръжия.

Обвинението беше актуализирана версия на това, повдигнато през 2020 г.

Тръмп каза, че гледането на акцията в реално време е било „брилянтно", добавяйки: „Гледах я буквално като телевизионно шоу. Ако бяхте видели скоростта, насилието, беше нещо невероятно".

Източник от ЦРУ заяви пред "Дейли мейл":

„Всичко мина безпроблемно. От миналото лято имахме агенти на място, които събираха информация, както и флотилия от стелт дронове, които наблюдаваха Мадуро и неговите приближени в продължение на месеци. Знаехме къде се намира по всяко време, кога яде и кога ходи до тоалетната".

Мадуро и съпругата му са откарани със самолет в Ню Йорк в събота вечерта, където са задържани в „Метрополитън детеншън сентър".

Венецуела все още не е съобщила дали има загинали войници или цивилни при акцията, макар че се твърди, че една жена е загинала.

Тръмп предупреди, че САЩ са готови да предприемат втора вълна от атаки във Венецуела, но добави:

„Всъщност предполагахме, че втора вълна ще бъде необходима, но сега вероятно няма да е така".

Масивната операция е описана от анализатор като „балет в небето", но изпълнен с потенциални капани.

Според Дан Кейн, ако само един „компонент от тази добре смазана машина" се провали, това щяло застрашило цялата мисия.

Изключително сложният план изисквал самолетите да летят над Венецуела на ниска височина, а времето трябвало да бъде идеално, за да се избегне рискът от жертви сред цивилното население.