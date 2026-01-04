ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Български инженер с патент за прозорец срещу крадци в Германия

Инж. Бойко Кущилов Кадър от видео на bTV

Бойко Кущилов е инженер с 30 патентовани изобретения. Всички обаче са регистрирани в чужбина. Националната телевизия на Германия направи репортаж за него, разказва bTV.  Кущилов е от смолянското село Давидково. Учил е в механотехникума в Пловдив. След казармата следва в Германия.

„Отдаде се възможност да бъда в Германия. Дадоха ми възможност да се реализирам. Работил съм няколко индустрии – хранителна, машиностроене и автомобилостроене", разказва той. Има патент за прозорец срещу крадци. 

„В България се правят много хубави неща, но икономиката не е толкова развита. Може би с изкуствения интелект ще направим повече неща, защото ИТ секторът в България е по-силен. Опитвам се поне веднъж годишно да идвам в България. Това е моята родина. Тя ще си остане най-добрата", обяснява Бойко Кущилов.

