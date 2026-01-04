Спряха полетите от и до гръцките летища заради проблем с радиочестотите

Сериозен проблем с кацания и излитания на летищата в Гърция e възникнал тази сутрин в 9,35 ч., съобщават "ПротоТема" и други гръцки медии. Това се случва заради технически проблем с радиочестотите. Капацитетът на летищата е намален и докато първоначално полети, които вече са били във въздуха, са били обслужвани, сега излитанията са станали практически невъзможни, главно от най-голямото летище в страната "Елефтериос Венизелос", което е най-засегнато, както и от регионални летища, докато полети, които са били във въздуха и сега се пренасочват към други летища, основно към Турция.

Проблемът изглежда е свързан с централните радиочестотни системи на контролните центрове в Атина и Македония, като не е известно кога ще бъдат възстановени.

Очаква се официално съобщение от Гръцката авиационна администрация. Полетите, които са във въздуха и трябва да кацнат на гръцки летища, ще кацат „ръчно", без използването на автоматични технически системи.