Хунтата в Мианма освободи над 6100 затворници

Управляващата хунта в Мианма обяви амнистия за над 6100 затворници и намали присъдите на много други по повод 78-ата годишнина от независимостта на страната от Великобритания, предаде БТА по информация на АП.

Не се уточнява дали освободените затворници включват и хилядите задържани по политически причини, лишени от свобода заради противопоставяне на управляващата хунта.

Амнистията идва в момент, когато военните в Мианма провеждат едномесечен, триетапен изборен процес, който според критиците им е предназначен да осигури фасада на легитимност на сегашното статукво.

Държавната телевизия MRTV съобщи, че генерал Мин Аун Хлайн, ръководител на хунтата в Мианма, е помилвал общо 6134 затворници.

В отделно изявление се казва, че 52-ма чужденци също ще бъдат освободени и депортирани от Мианма. Няма подробен списък на освободените.

Други затворници са получили намаляване на присъдите им, с изключение на осъдените за сериозни престъпления като убийства и изнасилвания, или тези, които са били затворени по обвинения съгласно различни други закони, свързани със сигурността.

Условията за освобождаване включват предупреждение, че ако помилваните затворници отново нарушат закона, те ще трябва да изтърпят остатъка от първоначалните си присъди в допълнение към всяка нова присъда.

Освобождаването на затворници, което е обичайно за празници и други важни поводи в Мианма, започна днес и се очаква да продължи още няколко дни.

Няма обаче признаци, че сред освободените е бившата ръководителка на Мианма и носителка на Нобеловата награда за мир Аун Сан Су Чжи, която бе свалена от власт след военния преврат през 2021 г. и оттогава е държана практически без достъп до комуникация. Превратът бе посрещнат с масирана ненасилствена съпротива, която впоследствие се превърна в широко разпространена въоръжена борба.

Според Асоциацията за помощ на политическите затворници в Мианма, независима организация, която поддържа подробна база данни за арестите и жертвите, свързани с политическите конфликти в страната, по данни от вторник над 22 000 политически затворници, включително бившата лидерка Аун Сан Су Чжи, се намират в затвора.

Срещу много задържани по политически причини бяха повдигнати обвинения в подбудителство - общо престъпление, широко използвано за арест на критици на правителството или военните и наказуемо с до 3 години затвор.

80-годишната Аун Сан Су Чжи в момента излежава 27-годишна присъда, след като бе осъдена по обвинения, които поддръжниците ѝ твърдят, че са ​​политически мотивирани.

Мианма става британска колония в края на 19 век и възстановява независимостта си на 4 януари 1948 година.