Германският президент ще напусне двореца, започва мащабен ремонт

В официалната резиденция на германския президент Франк-Валтер Щайнмайер - двореца "Белвю" в Берлин, ще започнат мащабни ремонтни работи, предаде БТА по информация на ДПА.

"Федералната служба за строителство и регионално планиране в момента оценява времевата рамка и разходите за строителните работи", съобщи говорителка на службата, отговорна за ремонта. По думите ѝ все още не е ясно кога ще приключи оценката на предстоящите ремонтни дейности.

През март президентът Щайнмайер и още около 220 служители обаче трябва да се изнесат от двореца "Белвю", разположен в централния берлински парк "Тиргартен", както и от модерната административна сграда до него, известна като Канцеларията на президента, която също се нуждае от ремонт.