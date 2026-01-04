КМГ: В Шанхай бе даден старт на кампанията „Пазарувай в Китай“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 3 януари в Шанхай бе даден старт на кампанията „Пазарувай в Китай" и на новогодишния потребителски сезон.

На специалната церемония, организирана съвместно от Министерството на търговията и шанхайската управа, четирите града – Шанхай, Ханджоу, Ухан и Шънджън представиха основните си събития и планове за местни инициативи за насърчаване на потреблението.

Китайската медийна група и други медии представиха плановете си за популяризиране на кампанията „Пазарувай в Китай". Редица компании също обявиха мерки и инициативи в рамките на тазгодишния сезон за потребление.