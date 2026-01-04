ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: МВнР: Призоваваме САЩ да осигурят личната безопасност на Мадуро и съпругата му

„Китай изразява сериозна загриженост относно насилственото задържане на венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му от страна на САЩ и тяхното извеждане от страната. Действията на САЩ са явно нарушение на международното право и основните принципи на международните отношения, както и противоречат на целите и принципите на Устава на ООН", се казва в изявление на Министерството на външните работи, публикувано на интернет страницата му.

„Китай призовава САЩ да осигурят личната безопасност на президента Мадуро и съпругата му, да ги освободят незабавно и да спрат да се опитват да свалят правителството на Венецуела, а вместо това да решат проблема чрез диалог и преговори", се посочва още в изявлението.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

