КМГ: BYD надмина „Тесла“ по продажби на електромобили през 2025 г.

Водещият китайски производител на превозни средства с нови енергийни източници BYD е продал около 2,26 милиона електрически превозни средства (EV) през 2025 г., надминавайки „Тесла" по световни продажби на електромобили миналата година.

Американският производител на електрически автомобили „Тесла" е доставил около 1,63 милиона електромобила през 2025 г., според данни на компанията. Миналата година BYD е продал приблизително 4,6 милиона превозни средства с нови енергийни източници (NEV).

BYD заяви, че е разширила пазара си в Китай, като същевременно е увеличила продажбите си в чужбина. Европейският бизнес на компанията е стабилен и компанията проучва пазари в Латинска Америка и Югоизточна Азия. Забележително е, че BYD засилва усилията си за местно производство. Фабриката на фирмата в Бразилия започна работа миналата година.

Продажбите на BYD в чужбина надхвърлиха 1,04 милиона през 2025 г., включително леки автомобили и пикапи, обхващайки над 110 държави и региони, което я прави един от най-бързо развиващите се китайски автомобилни производители по отношение на износа.

През декември миналата година BYD заяви, че ще засили технологичното си предимство през следващите години.

„BYD, от една страна, консолидира ценовата си конкурентоспособност чрез мащабно производство, а от друга, увеличи глобалните си продажби чрез целенасочени стратегии за продажби", отбеляза Джоу Фатао, генерален секретар на Асоциацията на индустрията за превозни средства с нова енергия в Гуандун.

Джоу отдава това увеличение на продажбите в чужбина на модели, включително етанолови хибриди в Бразилия, които отговарят на реалността на Бразилия като основен пазар на етанолови горива, модели с висок пробег, ценени от европейските купувачи, и рентабилни автомобили с десен волан, които са популярни в Тайланд.

„Продажбите и пазарното представяне на BYD показват, че китайските автомобилни производители са постигнали бързо развитие и се превръщат в лидери в световния сектор на превозните средства с нова енергия", каза той.

