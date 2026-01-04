Украйна наложи санкции срещу физически лица и компании, работещи за руския военно-промишлен комплекс

Украйна наложи санкции срещу физически лица и компании, които произвеждат и доставят комуникации, оборудване за електронна война и микроелектроника на руския военно-промишлен комплекс.

На сайта на президента е качен Указ на Володимир Зеленски за въвеждане в сила на решението на Съвета за национална сигурност и отбрана за налагане на санкции срещу 95 физически и 70 юридически лица, повечето от които са граждани и жители на Русия, има и няколко от Китай.

Това са лица и компании, свързани с обслужването на държавната отбранителна поръчка на Русия и дейността на нейния отбранително-промишлен комплекс. „Сред тях са предприятия и техните мениджъри, които произвеждат и доставят продукти в областта на комуникациите, електронната война и микроелектрониката за руския военно-промишлен комплекс и правоохранителните органи", се казва в доклада. По този начин са наложени санкции срещу промишлени предприятия в химическия, минния, металургичния и горивно-енергийния сектор на Русия.

„Въведените ограничения би трябвало да усложнят обслужването на руския военно-промишлен комплекс и да ограничат възможностите му в производството на оръжия и военна техника, използвани във войната срещу Украйна", се посочва в доклада.