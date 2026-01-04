Идентифицираха телата на още 16 жертви при пожара в Кран Монтана

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полицията в Швейцария съобщи днес, че е идентифицирала телата на още 16 жертви при пожара в претъпкан бар в швейцарския ски курорт Кран Монтана на Нова година, при който загинаха 40 души, предаде БТА по информация на Ройтерс.

Сред идентифицираните жертви са 10 швейцарци, двама италианци, един човек с двойно италианско и гражданство на ОАЕ, един румънец, един французин и един турски гражданин, съобщи полицията на швейцарския кантон Вале. Имената на жертвите не се посочват.

Швейцарската полиция вече е идентифицирала телата на общо 24 от загиналите при пожара в известния планински курорт, разположен в южната част на Швейцария.