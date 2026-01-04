ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Скандал в света на ИИ: всяка пета рецензия на елит...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22021935 www.24chasa.bg

7000 домакинства в Берлин вече имат ток след предполагаем умишлен палеж

1036
7000 домакинства в Берлин вече имат ток след предполагаем умишлен палеж. Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Хиляди домакинства в югозападен Берлин, засегнати от вчерашното временно прекъсване на тока, са с възстановено електроподаване, съобщи ДПА, като се позова на изявление на електроенергийната компания "Щромнец Берлин".

"До 03:23 ч. сутринта (местно време) на 4 януари успяхме да възстановим електрозахранването на около 7000 домакинства и 150 фирми на няколко етапа, особено в района на "Лихтерфелде", обяви електроенергийната компания на уебсайта си, съобщи БТА.

Около 38 000 жилища и над 2000 бизнес клиенти обаче продължават да бъдат без електроснабдяване, след като пожарът повреди кабелна връзка.

Полицията разследва евентуален умишлен палеж, след като службата за сигурност, отговорна за политически престъпления, получи писмо, с което се поема отговорност за пожара. Прекъсването засегна уличното осветление, мобилните телекомуникации, светофарите и хладилниците в супермаркетите, както и редица домакинства, изключвайки отоплителните системи.

"Щромнец Берлин" заяви, че няма да е възможно да бъде възстановено електроснабдяването на всички засегнати от пожара домакинства до идния четвъртък следобед.

7000 домакинства в Берлин вече имат ток след предполагаем умишлен палеж.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Предвестник: 2026-а – България на две скорости (Видео)