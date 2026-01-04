ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

През изминалия ден са хванати 18 шофьори с алкохол...

Министерството на външните работи на Австрия създаде кризисен щаб за Венецуела

Министерството на външните работи на Австрия създаде кризисен щаб за Венецуела. Снимка: Pixabay

Министерството на външните работи на Австрия създаде кризисен щаб за Венецуела, който ще се фокусира върху безопасността на австрийските граждани, съобщи БТА по информация на австрийски електронни медии.

След военната операция на САЩ във Венецуела и задържането на венецуелския президент Николас Мадуро САЩ възнамеряват временно да поеме управлението на южноамериканската страна, заяви вчера американският президент Доналд Тръмп.

Според данни на министерството във Венецуела живеят 750 австрийци, а в страната към момента се намират и австрийски туристи.

Външната министърка на Австрия Беате Майнъл-Райзингер предупреди за по-нататъшно изостряне на ситуацията.

"Сега е от решаващо значение да се предотврати по-нататъшна ескалация на напрежението и да се спази международното право", написа тя в социалната платформа "Екс". "Ето защо призоваваме всички заинтересовани страни да проявят сдържаност, за да се избегнат по-нататъшни страдания", посочи Майнъл-Райзингер.

Австрия ще продължи да работи заедно с партньорите си от ЕС за мирното и демократично решение на конфликта във Венецуела на базата на Хартата на Обединените нации, заяви външната министърка. "Сигурността на австрийците е моя първостепенна задача", подчерта тя, настоятелно препоръчвайки да не се пътува до Венецуела.

