Мицотакис: Венецуела се нуждае от демократично правителство

"Николас Мадуро беше начело на брутална диктатура и краят на режима му дава нова надежда за Венецуела", написа гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис в платформата Екс, предаде БТА. Премиерът допълни, че не е времето за се коментира законността на последните действия, т.е. военната операция на САЩ и извеждането на Мадуро от страната, за да му бъдат повдигнати обвинения.

„Николас Мадуро беше начело на брутална и репресивна диктатура, която донесе невъобразимо страдание на венецуелския народ. Краят на режима му дава нова надежда на страната. Не е времето да коментираме законността на последните действия. Приоритет сега трябва да бъде да се осигури мирен и бърз преход съм ново инклузивно правителство, което се радва на пълна демократична легитимност. Гърция ще се координира с партньорите си от Европейския съюз и Съвета за сигурност на ООН по въпроса. Оставаме фокусирани върху осигуряването на безопасността на гръцките граждани в страната", написа Мицотакис.

Позицията на Мицотакис беше критикувана от голяма част от гръцката опозиция, като най-голямата опозиционна сила, лявоцентристкото ПАСОК – Движение за промяна, заяви, че „необходимостта от смяна на страницата във Венецуела не узаконява решения като вчерашното, нито може да стане в отсъствието на народа на Венецуела, който трябва да има първата дума като независим и суверенен", предаде АНА-МПА. От ПАСОК попитаха дали има определени моменти, в които Гърция поддържа международното право, и други, в които не се интересува от грубите му нарушения, и на какъв аргумент ще се позовава гръцкото правителство оттук нататък за спазването на международната законност в Кипър и в Егейско море.

В отговор на критиките източници от правителството са заявили, че в публикацията си Мицотакис е посочил въпросите за законността на действията във Венецуела, като е отбелязал, че те ще бъдат оценени в подходящ момент, като на този етап се е обявил в подкрепа на гладък преход към режим на демократична легитимност в полза на народа на Венецуела.