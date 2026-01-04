"Луфтханза" избягва въздушното пространство над Венецуела след атаката на САЩ

Германската авиокомпания „Луфтханза" предупреди пътниците си, че събитията във Венецуела водят до леко удължаване на полетното време по маршрути до съседна Колумбия, съобщи БТА по информация на ДПА.

Най-големият германски авиопревозвач уточни, че не извършва полети до Венецуела и не използва въздушното ѝ пространство от няколко месеца, заяви говорител на компанията.

По думите му „Луфтханза" в момента широко избягва и други въздушни пространства, които могат да бъдат затворени с кратко предизвестие. Това води до леко увеличаване на времето за полет по маршрута Франкфурт – Богота – до около 12 часа, в сравнение с обичайните 11 часа и 30 минути.

Всички останали полети на авиокомпанията до Южна Америка се изпълняват по нормален график, допълниха още от „Луфтханза".

Вчера САЩ заловиха президента на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес по време на военна операция в страната и ги изведоха извън нея. Те трябва да бъдат изправени пред съд в Ню Йорк по обвинения, включително за „заговор за наркотероризъм".