През изминалия ден са хванати 18 шофьори с алкохол...

Най-малко трима палестинци са убити от израелските сили в ивицата Газа

Ивицата Газа. Снимка Архив

Най-малко трима палестинци са били убити от израелските сили при отделни инциденти в южния град Хан Юнис в ивицата Газа, предаде Ройтерс, като се позова на палестинските здравни власти.

Според медици сред загиналите са 15-годишно момче, един рибар, убит извън райони, намиращи се под контрола на Израел, както и мъж, който е бил прострелян смъртоносно източно от града, в райони под израелски контрол, съобщи БТА.

Израелските военни засега не са коментирали тези случаи.

Израел запази контрол над 53% от ивицата Газа съгласно първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп, включващ освобождаване на заложници, държани от "Хамас" в ивицата Газа, както и на палестинци, задържани от Израел.

Ивицата Газа. Снимка Архив

