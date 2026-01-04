Собственикът на бара в Кран Монтана лежал в затвора, бил сводник

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Собственикът на изгорелия швейцарски бар Le Constellation е лежал в затвора за измама и отвличане. Жак Морети бил известен сводник, съобщи "Дейли мейл".

Пожарът навръх Нова година взе най-малко 40 жертви и рани 119 души.

В събота стана ясно и че Морети и съпругата му Джесика ще бъдат разследвани за убийство по непредпазливост, телесна повреда по непредпазливост и палеж по непредпазливост.

Множество медии във Франция и Белгия съобщиха, че Жак Морети, който е родом от средиземноморския остров Корсика, е добре познат на френските власти.

През 2005 г. той е бил замесен в заговор за отвличане в Савоа, алпийски департамент на Франция, близо до Кран-Монтана, и е бил вкаран в затвора.

Le Parisien пише:

„Според нашата информация Жак Морети не е непознат за френската съдебна система.

Той е известен с дела за сводничество, датиращи отпреди около двадесет години, както и с дело за отвличане и лишаване от свобода. Той е бил в затвора в Савоа".

Цитирайки свой собствен правен източник, радио мрежата RTL пише:

„Роденият в Корсика мъж на около 60 години е бил в затвора в Савоа през 2005 г. за участие в дела за сводничество, измама, отвличане и незаконно лишаване от свобода".

Засега адвокатите на Морети не са коментирали тази информация.

В петък двамата бяха разпитани от швейцарските власти за пожара. И двамата в момента са на свобода, тъй като съдействат на властите за раследването.

По последна информация двамата нямат официално повдигнати обвинения и могат свободно да пътуват в чужбина.

Жак Морети твърди, че неговият бар „е спазвал всички правила за безопасност", въпреки че е бил проверяван само „три пъти за десет години" от служители на здравните и безопасни служби. Член 8 от местния кодекс за пожарна безопасност гласи, че инспекциите трябва да се провеждат „всяка година в сгради, отворени за обществено ползване или представляващи специален риск".

Морети, който притежава три бизнеса в района на Кран-Монтана, не е бил в заведението в нощта на пожара, но съпругата му е била там и е получила изгаряне на ръката.

Семейството купува сградата през 2015 г., притежава и имот наблизо, както и такъв на Френската ривиера.

По последна информация от разследването пожарът е причинен от фойерверки, които са били прикрепени към бутилки шампанско. Искрите са подпалили тавана и огънят се разпространил за секунди.

Празнуващите изгубили ценно време да снимат пламъците, вместо да се евакуират през единствения отворен изход, до който се стигало по тясно стълбище.

По-рано днес стана ясно, че заведението имало още два изхода, които обаче били заключени.

През август 2016 г. фойерверки причиниха пожар в бар "Куба Либре" във Франция и убиха 14 души. Три години по-късно мениджърите на заведението бяха осъдени на 5 години затвор.

Същата бе и причината за трагедията в дискотеката "Пулс" в Кочани на 16 март 2025 г. И там таванът се запали от пиротехника и живота си загубиха 63 души, а ранените бяха 193.