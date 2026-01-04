ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

През изминалия ден са хванати 18 шофьори с алкохол...

Папа Лъв XIV: Венецуела трябва да остане независима държава

 Папа Лъв Четиринадесети заяви днес, че следи с "душа, изпълнена с безпокойство", развоя на събитията във Венецуела след свалянето на президента Николас Мадуро с военната намеса на САЩ вчера, предаде БТА по информация на Ройтерс.

Предстоятелят на Римокатолическата църква каза, че Венецуела трябва да остане независима държава и да се зачитат човешките права.

След военната операция на САЩ и задържането на Мадуро САЩ възнамеряват временно да поемат управлението на южноамериканската страна, заяви вчера американският президент Доналд Тръмп.

"Добруването на венецуелския народ "трябва да бъде над всичко останало", посочи първият американски папа в историята, който днес произнесе във Ватикана неделната си молитва "Ангел Господен".

