Американски самолети летят от САЩ до въздушни бази в Европа

Няколко тежки стратегически транспортни самолета C-17A Globemaster III и самолети за въздушно зареждане KC-135 Stratotanker са извършили трансатлантически полети от Съединените щати до различни въздушни бази в Европа, пише акаунтът в "Екс" visionergeo.

Забележителна подробност е, че един от самолетите C-17A е излетял от Форт Кембъл, разположен в щата Кентъки, където се намира 160-ти полк за специални операции (SOAR) – „Night Stalkers". Тази единица е създадена непосредствено след неуспешната спасителна операция на САЩ в Иран през 1980 г., специализирана е в мисии на Delta Force и най-вероятно е участвала в операцията, довела до залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро.

Най-малко два самолета C-17A вече са кацнали в Германия на въздушната база Рамщайн, а няколко други са пристигнали в Обединеното кралство.

Последният път, когато бяха наблюдавани логистични полети от такъв мащаб, беше по време на миналогодишните удари срещу Иран. Този път, освен обхвата на движението, особено внимание се обръща на факта, че полетите са започнали от базата на полка за специални операции на авиацията, което повдига въпроса - наближава ли часът на Али Хаменей.