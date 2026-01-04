Частично възстановяват въздушния трафик в Гърция, но проблемът още не е отстранен

По обяд е започнало частично възстановяване на въздушното движение в Гърция, след като голям технически проблем в радиокомуникациите сутринта причини прекратяване на полетите от и към страната и затваряне на цялото ѝ въздушно пространство, съобщи БТА по информация на държавната телевизия ЕРТ.

„Службата за гражданско въздухоплаване започна осъществяването на някои полети съобразно с възможностите на системата за контрол на въздушното движение. Продължават усилията за отстраняване на техническия проблем. За повече информация във връзка с осъществяването на полетите моля да влезете във връзка с авиокомпанията си", се казва в съобщение на интернет страницата на Атинското международно летище.

Според репортаж на телевизията някои самолети са излетели от гръцки летища, но проблемът с радиочестотите още не е отстранен. Комуникацията между контролните кули и самолетите се извършва на алтернативни честоти, които са предназначени за други цели.

Въпреки излитането на някои заминаващи полети, самолетите, които пътуват към Гърция, се отклоняват към съседни държави, предимно към Турция.

На гръцките летища са блокирани хиляди пътници, а някои полети са отложени с до два дни.