Трима ранени при руски атаки в Харковска област, един загинал от украински удар в руска област

Руските сили атакуваха тази нощ населени места в Чугуевски и Купянски район на Харковска област, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна в изявление в "Телеграм", цитирана от Укринформ.

"В село Мартовое, в Печенежска община, се запалиха къща и беседка с обща площ над 200 кв. м. Трима души са ранени", се казва в изявлението, предаде БТА.

В село Калугина-Башкировка, в Чугуевски район, са се запалили два гаража и две коли. В село Жуков Яр, във Великобурлукска община, е изгоряла жилищна сграда с площ от 150 кв. м.

Според Укринформ броят на жертвите на руския ракетен удар по Харков на 2 януари е нараснал на трима.

През последното денонощие украинските сили за противовъздушна отбрана са свалили 39 от общо 52 дрона, с които Русия е атакувала Украйна, предаде Укринформ, като се позова на съобщение на украинската ПВО в "Телеграм".

От 19:00 ч. на 3 януари врагът атакува с 52 ударни дрона тип "Шахед" и "Гербер", както и други видове дронове, изпратени от посоките Курск, Орел, Брянск в Русия и Донецк във временно окупираната територия на Украйна. Около 40 от тях бяха дронове "Шахед". Въздушната атака бе отблъсната от авиацията, ракетните части земя-въздух, частите за електронна война и дронове, както и мобилните огневи групи на украинските отбранителни сили, се казва в съобщението на украинската ПВО.

Един човек загина и още двама души бяха ранени в руската гранична Белгородска област, след като украински дрон удари кола, съобщиха днес местните власти, малко преди началото на мирните преговори за прекратяване на почти 4-годишната война в Париж тази седмица, предаде Асошиейтед прес.

Агенцията цитира изявление на губернатора на областта Вячеслав Гладков. По думите му сред ранените има и малко дете.