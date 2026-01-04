Британският премиер Стармър: Рокада на поста ми не е в национален интерес

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър заяви днес, че ще бъде на власт и догодина по същото време, в контекста на слабата си популярност според социологическите проучвания и предположенията за рокада на поста му, предаде БТА по информация на Ройтерс.

Премиерът в правителството на лейбъристите заяви пред Лара Кюнсбърг по Би Би Си, че "не е в национален интерес" да "се обръща палачинката" с лидера на страната, както се е случило по думите му при управлението на консерваторите.

Осемнайсет месеца след като спечели безапелационно изборите на 4 юли 2024 г., Лейбъристката партия изостава в обществените допитвания от партията на Найджъл Фараж "Реформирай Обединеното кралство", посочва Ройтерс.

Личният рейтинг на министър-председателя отбеляза рекорден спад. Лейбъристите се готвят за местни избори в Англия, Уелс и Шотландия през май тази година.

Стармър смята, че този вот няма значението на "референдум" за неговото правителство, но партията му трябва "да се бори за всеки глас".

Запитан дали при определени обстоятелства би си подал оставката, той отговори, че ще поддържа курса си.

"При последното правителство видяхме постоянно "да се обръща палачинката" със смяна на ръководството - това вся голям хаос и е една от причините Торите (консерваторите - бел. ред.) да бъдат изритани толкова категорично на последните избори", каза премиерът.

"Никой не иска да се връща към това. Не е в наш национален интерес. Видяхме с очите си какво се случва, ако поемеш по този път на хаоса, и аз няма да ни върна в този хаос", обърна внимание пред Би Би Си Стармър.

Депутатите от Консервативната партия принудиха премиера Борис Джонсън да се оттегли през 2022 година. Постът бе даден на Лиз Тръс - най-кратко застоялият се премиер в британската история. Тя на свой ред бе заменена от Риши Сунак, с когото консерваторите загубиха изборите през 2024 г.