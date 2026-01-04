Израел подкрепя действията на САЩ във Венецуела

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху изрази по време на днешното заседание на кабинета "подкрепата" на своето правителство за "категоричното решение и решителните действия на Съединените щати" във Венецуела, предаде БТА по информация на Франс прес.

С американска военна операция вчера бе свален от власт венецуелският президент Николас Мадуро.

След задържането му САЩ възнамеряват временно да поемат управлението на южноамериканската страна, заяви американският президент Доналд Тръмп.

"В Латинска Америка (...) няколко държави се завръщат в американската сфера на влияние и (...) подновяват връзките си с Държавата Израел. Приветстваме това, поздравяваме президента Тръмп (...) и също така поздравяваме американските въоръжени сили, които проведоха перфектна операция", заяви Нетаняху, цитиран от АФП.

От друга страна, Нетаняху каза, че Израел е солидарен с борбата на иранския народ, по повод протестите в Иран заради влошаващото се икономическо положение.