ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Коментар на седмицата №3: Какви са изводите от сре...

Времето София 15° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22022392 www.24chasa.bg

Израел подкрепя действията на САЩ във Венецуела

1904
Израелският премиер Бенямин Нетаняху СНИМКА: Екс/@netanyahu

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху изрази по време на днешното заседание на кабинета "подкрепата" на своето правителство за "категоричното решение и решителните действия на Съединените щати" във Венецуела, предаде БТА по информация на Франс прес.

С американска военна операция вчера бе свален от власт венецуелският президент Николас Мадуро.

След задържането му САЩ възнамеряват временно да поемат управлението на южноамериканската страна, заяви американският президент Доналд Тръмп.

"В Латинска Америка (...) няколко държави се завръщат в американската сфера на влияние и (...) подновяват връзките си с Държавата Израел. Приветстваме това, поздравяваме президента Тръмп (...) и също така поздравяваме американските въоръжени сили, които проведоха перфектна операция", заяви Нетаняху, цитиран от АФП.

От друга страна, Нетаняху каза, че Израел е солидарен с борбата на иранския народ, по повод протестите в Иран заради влошаващото се икономическо положение.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху СНИМКА: Екс/@netanyahu

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Предвестник: 2026-а – България на две скорости (Видео)