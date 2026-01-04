Рекордните 11 кандидати започнаха кампании за президентските избори в Португалия на 18 януари

Кампаниите на рекорден брой от 11 кандидати за президентски избори в Португалия на 18 януари започнаха днес, предаде БТА по информация на Асошиейтед прес.

Широкият кръг от кандидати прави малко вероятно някой от тях да спечели повече от 50% от гласовете на първи тур, така че социолозите предвиждат балотаж на 8 февруари, отбелязва АП.

Сред фаворитите, според последните проучвания на общественото мнение, са кандидатите на двете основни партии в страната, които се редуват на власт през последните 50 години: Луиш Маркеш Мендеш от дясноцентристката Социалдемократическа партия, която в момента е на власт, и Антонио Жозе Сегуро от лявоцентристката Социалистическа партия.

Очаква се те да срещнат сериозна конкуренция от Андре Вентура - лидерът на популистката антиимиграционна партия ШЕГА ("Стига!"), чийто скок в проучванията я направи втората партия в португалския парламент миналата година, и Енрике Гувея е Мело, пенсиониран контраадмирал, кандидатиращ се като независим, който спечели популярност с надзора върху бързото внедряване на ваксините срещу КОВИД-19 по време на пандемията.

В Португалия президентът е до голяма степен фигура без реална изпълнителна власт. Държавният глава се стреми най-вече да стои над политическите спорове, като ги арбитрира, за да разсее напрежението, обръща внимание АП.

Президентът обаче притежава определени правомощия, като например да налага вето върху законодателството на парламента, въпреки че ветото може да бъде отменено, както и да разпуска парламента и да свиква предсрочни избори.

Сред належащите въпроси е предложението за нов законопроект, който въвежда ограничения за това кой може да получи португалско гражданство и при какви обстоятелства може да бъде лишен от него. Конституционният съд отхвърли предложението миналия месец и то беше върнато в парламента.

На бюрото на президента ще се озове и правителствен пакет от трудови реформи, който вече доведе до улични протести и мащабна стачка, както и закон, разрешаващ лекарско асистирано самоубийство, който бе одобрен от парламента през 2022 г., но възпрепятстван от конституционни възражения.