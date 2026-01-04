Зеленски: Русия нанесе над 2000 въздушни удара срещу Украйна в седмицата на Нова година

Русия нанесе над 2000 въздушни удара срещу Украйна в седмицата на Нова година, заяви днес президентът Володимир Зеленски, цитиран от ДПА. Той призова съюзниците на страната му да увеличат подкрепата си, съобщава БТА.

"Постоянството и надеждността на помощта за Украйна са това, което наистина може да подтикне Москва към дипломация. Разчитаме и на бъдеща подкрепа в областта на отбраната", написа Зеленски в "Телеграм".

През изминалата седмица Русия е атакувала Украйна с над 1070 планиращи бомби, около 1000 дрона и шест ракети, посочи украинският президент.

Той припомни и за атаката срещу източния град Харков от 2 януари, при която по последни данни са убити най-малко петима души, а ранените са над 30.

Зеленски днес коментира и продължаващите международни преговори и отново изрази надежда, че ще бъде договорен справедлив и траен мир. Украйна разчита на бъдещи гаранции за сигурност от САЩ, Европа и от партньорите си от т.нар. Коалиция на желаещите, посочи украинският лидер.

Съветници по националната сигурност на държави членки на Евросъюза и Канада, както и представители на и ЕС и НАТО вчера се срещнаха в Киев, за да продължат дискусиите по въпроса за гаранциите за сигурност. Представители на западните страни, подкрепящи мирния процес, ще се срещнат във вторник в Париж, за да обсъдят резултатите от последните консултации.

Украинският президент призовава за твърди мерки за сигурност от САЩ и европейските страни. Зеленски вчера заяви, че това "при всички положения" означава разполагането на френски и британски военнослужещи в Украйна.