Въоръжени мъже нахлуха в село в Северна Нигерия и убиха най-малко 30 души

Най-малко 30 души са убити, а неизвестен брой хора са отвлечени от въоръжени мъже, нахлули в село в щата Нигер, Северна Нигерия, съобщи местната полиция, цитирана от Асошиейтед прес. Според информация на Ройтерс в неизвестност са поне 14 души, предаде БТА.

Въоръжените мъже са нахлули в село Касуван-Даджи в щата Нигер снощи и са открили огън по жителите. Нападателите са разрушили местния пазар и няколко къщи, заяви говорителят на полицията в щата Нигер Васиу Абиодун.

Местни жители определят броя на жертвите на 37, като допълват, че броят им може да е много по-голям. Жители посочват и че силите за сигурност все още не са пристигнали в района, което противоречи на твърдението на полицията, че е мобилизирала свои служители за издирване на отвлечените, обръща внимание АП.

Подобни нападения са често срещани в Нигерия, най-населената страна в Африка, където десетки банди, борещи се за контрол, често атакуват отдалечени населени места в райони с ограничена сигурност и липса на силно правителствено присъствие.

Село Касуван-Даджи е близо до Папири, където през ноември миналата година над 300 ученици и техните учители бяха отвлечени от католическо училище.

Според полицията нападателите на Касуван-Даджи, са пристигнали от Националния парк в област Кабе, което сочи към тенденция - ненаселени обширни горски резервати служат като скривалища за въоръжени банди.