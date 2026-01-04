В Турция остро реагираха срещу американските удари във Венецуела

Управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР) осъди остро американската военна операция във Венецуела и залавянето на президента Николас Мадуро и съпругата му, предаде БТА.

„Не одобряваме никакви действия, които са насочени срещу принципите на политическата легитимност и нарушават международното право. Подчертаваме, че венецуелският народ е единственият притежател на политическия суверенитет в своята страна", заяви заместник-председателят на ПСР и неин говорител Йомер Челик, съобщиха турските медии А Хабер и НТВ.

В изявлението се посочва, че „тези принципи стоят в основата на политическия живот на нашия президент (Реджеп Тайип Ердоган), който е най-силният им защитник, както и на действията на Партията на справедливостта и развитието (ПСР). Нашият подход към събитията във Венецуела се основава на тези принципи. Няма да приемем никакво развитие, което нарушава тези принципи. Няма да толерираме никакви действия, които са насочени към принципите на политическата легитимност и нарушават международното право".

Съюзникът на Ердоган и лидер на Партията на националистическото действие Девлет Бахчели реагира още по-остро на събитията във Венецуела, определяйки ги като „повторение на 15 юли" (има се предвид осуетеният опит за преврат срещу Ердоган на 15 юли 2016 г.).

„Американската военна интервенция във Венецуела, насочена към незаконно и несправедливо отстраняване на президента Николас Мадуро от власт, е добре позната конспирация. Методите, използвани в отвратителния опит за преврат срещу нашия президент, г-н Реджеп Тайип Ердоган, докато той беше в Мармарис на 15 юли 2016 г., организиран от ФЕТО, са идентични с методите, използвани днес спрямо Мадуро. След като не успя да постигне целта си против волята на турската нация на 15 юли 2016 г., Америка сега се опитва да предприеме подобни действия във Венецуела. Би било по-подходящо публикациите и коментарите да разгледат този аспект на въпроса и да привлекат вниманието на обществеността към сходството в методите", каза Бахчели пред СиЕнЕнТюрк.

Прокюрдската Партия ДЕМ публикува остро изявление срещу действията на САЩ във Венецуела, като ги определи като „съзнателно пренебрегване на международните институции, многостранните механизми и общите правни норми", съобщи близката до тази партия медия „Рудав".

Турските медии, както проправителствените, така и опозиционните, изобилстват от остри коментари срещу американската операция във Венецуела и залавянето на Мадуро.

„Петролен удар срещу Мадуро", пише проправителственият „Сабах", „САЩ отвлякоха Мадуро", коментира „Йени Шафак", „Президентът на САЩ Доналд Тръмп - последният пират на Карибите", пише в. „Нефес", а опозиционният „Сьозджю" определя операцията като „бандитизма на века".

„Сьозджю" пише още, че Доналд Тръмп предложил на Мадуро да избяга в Турция, но той отказал.

Междувременно посланикът на Венецуела в Анкара Фреди Едуардо Молина Гутиерес заяви, че очаква официално осъждане от страна на Турция на американските атаки, съобщи Хабер7. Засега турската официална позиция се ограничава до призив към участващите страни да проявят сдържаност.

Турция поддържаше тесни връзки с режима на Николас Мадуро във Венецуела. За последно Мадуро беше на официално поссещение в Анкара през 2022 г. по покана на Ердоган.