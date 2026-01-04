Правозащитни организации твърдят, че 16 души са загинали в Иран през изминалата седмица на протести

Най-малко 16 души са загинали през изминаващата седмица на безредици покрай протестите заради влошаващото се икономическо положение в Иран, съобщиха правозащитни организации, предаде БТА по информация на Ройтерс. Протести срещу нарастващата инфлация има в цялата страна, като те са съпътствани от сблъсъци между демонстрантите и силите за сигурност, отбелязва световната агенция.

През седмицата бе съобщено за смъртни случаи и арести както от държавните медии, така и от правозащитници, въпреки че броят на жертвите да се различава в техните данни.

Протестите са най-големите от три години. Макар да не са толкова мащабни като някои предишни вълнения, които разтърсиха Ислямската република, те идват в момент на нестабилност, когато икономиката е в разруха, а международният натиск нараства, обръща внимание Ройтерс.

Президентът Доналд Тръмп заплаши с американска намеса в помощ на протестиращите, ако им бъде отговорено с насилие, заявявайки, че САЩ са готови за действие, но без да уточнява какво точно има предвид.

Това предупреждение предизвика заплахи за отмъщение срещу американските сили в региона от страна на висши ирански служители, а върховният лидер аятолах Али Хаменей заяви, че Иран "няма да се даде на врага".