Най-малко 80 йеменски сепаратисти са убити при сражения и въздушни удари за 2 дни

Най-малко 80 йеменски сепаратисти са били убити при сражения и въздушни удари от петък, когато подкрепяните от Саудитска Арабия сили започнаха операция за превземането на територии в южната част на Йемен, предаде Франс прес, като се позова на военен представител.

Ранените военнослужещи, които се сражават на страната на подкрепяния от Обединените арабски емирства Южен преходен съвет (ЮПС), са поне 152-ма, съобщава БТА.

По думите на военния представител около 130 бойци са пленени, а 500 се водят в неизвестност.

В началото на операцията съюзническите сили на Рияд нанесоха въздушни удари по лагери на сепаратистите.

В Йемен от дълго време се води гражданска война, в която участва три сили: бунтовниците хуси; коалиция, предвождана от Саудитска Арабия и ОАЕ; армията на международно признатото правителство на Йемен.

ЮПС е основан през 2017 г. с подкрепата на ОАЕ. Сепаратисткото движение се опитва да възроди съществувалата от 1967 до 1990 година държава Южен Йемен.

През последната година между Саудитска Арабия и ЮПС възникна силно напрежение. Причина за това станаха обширните териториални придобивки на сепаратистите в богатите на петрол и стратегически важни провинции Хадрамаут и Махра. Хадрамаут граничи със Саудитска Арабия и кралството има близки религиозни и културни връзки с жителите на провинцията.