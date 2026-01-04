Гръцките фермери обявиха „път на конфликта“ след срещата в Малгара

Пътят на конфликта решиха единодушно да поемат фермерите на срещата в Малгара. Протестните действия се подновяват веднага след празника Богоявление (6 януари). Първата голяма мобилизация е насрочена за четвъртък, 8 януари 2026 г.

„Продължаваме с ескалация в четвъртък и 48-часова блокада в петък", заяви председателят на Федерацията на земеделските асоциации на Лариса, Ризос Марудас. В изявленията си той подчерта, че „пътят на конфликта е единственият изход" за оцеляването на сектора.

Кулминацията на протеста е обявена за петък, 9 януари 2026 г., когато ще започне 48-часово пълно затваряне на основни пътни артерии в Гърция. Очаква се блокадите да засегнат сериозно движението по магистралите „Егнатия" и основните възли в Централна Гърция (Тесалия), където влиянието на Панхеленския комитет на блоковете е най-силно.

Ризос Марудас, който се очертава говорител на земеделците, подчерта, че фермерите няма да приемат „жертването" на гръцкото производство в името на износа на промишлени стоки от Северна Европа. Те изискват незабавно активиране на защитните механизми на ЕС още преди влизането в сила на търговските квоти. Думите му потвърждават, че дипломацията е отстъпила място на „фермерски бунт".

Тези действия са част от общоевропейската вълна на съпротива, като гръцките фермери се координират със свои колеги от Франция и Полша, за да упражнят максимален натиск върху правителството в Атина и Европейската комисия преди финалното подписване на сделката между ЕС и Меркосур в средата на януари.

Марудас настоява гръцкото правителство да използва ветото си в ЕС или да активира незабавни предпазни клаузи. Той твърди, че вносът от страните от Меркосур ще унищожи производството на говеждо месо, захар и цитрусови плодове в Гърция, тъй като южноамериканските продукти не отговарят на строгите европейски санитарни изисквания.

Фермерите отхвърлят досегашните предложения на правителството за данъчни облекчения, като ги нарича „залъгалки", и настояват за фундаментална промяна в Общата селскостопанска политика на ЕС в контекста на новата търговска сделка.