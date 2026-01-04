Папата призова за гарантиране на суверенитета на Венецуела и на върховенството на закона

Папа Лъв Четиринадесети призова днес да бъде гарантиран суверенитетът на Венецуела и на върховенството на закона, предаде италианската новинарска агенция АНСА, цитирана от БТА.

"Благото на обичания венецуелски народ трябва да надделее над всички други съображения и да доведе до преодоляване на насилието и до поемане по пътя на справедливостта и мира, гарантирайки суверенитета на страната и върховенството на закона, залегнало в Конституцията, зачитайки човешките и гражданските права на всеки човек и работейки за изграждане на спокойно бъдеще на сътрудничество, стабилност и хармония, със специално внимание към най-бедните, които страдат поради трудната икономическа ситуация“, заяви папа Лъв Четиринадесети, който днес във Ватикана произнесе неделната молитва „Ангел Господен“.

Той призова Венецуела да остане независима държава и посочи, че следи събитията последвали свалянето на президента Николас Мадуро от САЩ с "душа, изпълнена със загриженост“, предаде Ройтерс.

"Не трябва да се бавим с преодоляването на насилието“, посочи папата от балкона на кабинета си пред поклонници на площад "Свети Петър“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че САЩ ще поемат контрола над богатата на петрол Венецуела, след като нареди акция за залавянето на Мадуро, който в момента се намира в център за задържане в Ню Йорк в очакване на обвинения за наркотрафик.

Предстоятелят на Римокатолическата църква, който критикува някои от политиките на Тръмп, призова миналия месец президента на САЩ да не сваля Мадуро, използвайки военна сила.