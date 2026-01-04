Испанският премиер осъди нарушаването на международното право във Венецуела

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мадрид осъжда нарушаването на международното право във Венецуела, заяви испанският премиер Педро Санчес в писмо, адресирано до членовете на оглавяваната от него социалистическа партия по повод американската военна операция за залавянето на венецуелския държавен глава Николас Мадуро, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В писмото си Санчес стигна по-далеч от вчерашното си изявление, че няма да признае интервенцията, посочва световната агенция. Движението "Сумар" – твърдолинейният ляв коалиционен партньор на Испанската социалистическа работническа партия (ИСРП), призова правителството на Санчес да осъди американските удари, които доведоха до залавянето на Санчес.

Представители на "Сумар" определиха действията на САЩ като империалистическо пиратство срещу страна член на ООН.

Санчес заявява в писмото си, че американската операция е "нарушаване на международното право - акт, който строго осъждаме".

Тръмп твърди, че Мадуро е организирал трафик на наркотици към САЩ и че е дошъл на власт незаконно чрез манипулиране на вота. Мадуро отрича тези твърдения, а властите в Каракас настояват той да бъде освободен.

В Испания е най-голямата венецуелска диаспора извън Латинска Америка и САЩ. Понастоящем там живеят някои високопоставени опозиционни фигури като Едмундо Гонзалес Урутия и Леополдо Лопес.

Стотици леви демонстранти днес се събраха пред сградата на американското посолство в Мадрид, за да изразят недоволството си от действията на Вашингтон.

На свой ред хиляди активисти от венецуелската опозиция и други противници на Мадуро се събраха по-рано на площад "Пуерта дел Сол", за да отпразнуват залавянето на венецуелския президент.