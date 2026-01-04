ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Левски" започна подготовка за новия сезон (Снимки...

Времето София 16° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22023152 www.24chasa.bg

Мицкоски: България възразява срещу плана за малцинствата, защото е на македонски език

2588
Християн Мицкоски КАДЪР: Екс/@MickoskiHM

България е възразила срещу внесения от Република Северна Македония план за действие за малцинствата, защото е на македонски език, заяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски, цитиран от МИА.

Планът за действие за защита на малцинствата е част от процеса на интеграция на Северна Македония към ЕС, съобщава БТА. 

Пред медиите Мицкоски каза, че се е случило това, за което е предупредил партньорите в Брюксел, а именно „че и най-добрия план за действие за малцинствата да направим, той ще бъде отхвърлен от България“.

„Нито една страна членка не е против, нито едно малцинство в Македония не е против при положение, че имаше открит дебат. Е, проблем било, че бил на македонски език. Извинявайте, но моят майчин език е македонски, официалният език за международна употреба е македонският, няма друг. Ако на някого това му пречи, аз тук не мога да помогна и съжалявам, че това е така“, заяви Мицкоски.

В отговор на въпрос при посещението си в село Сопище край Скопие той посочи, че е било направено всичко, което е било поискано – приети са предложенията на експерт от Италия при изработването на плана и е било изпълнено искането на Брюксел „ден по-рано да се изпрати в България, за да се покаже добра воля“.

„Това още веднъж показва, че няма връзка с малцинството или с българите в Конституцията. Техните (на България) искания имат много по-дълбоки корени и проблемите са по-дълбоки и още веднъж показват, че тяхното намерение е съвсем различно“, каза премиерът на Северна Македония.

Той допълни, че в момента правителството му няма никакви контакти с България, но „стоим на разположение, когато и където и да било, в която и организация да отидем и да разговаряме и да представим нашите аргументи“.

Християн Мицкоски КАДЪР: Екс/@MickoskiHM

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Предвестник: 2026-а – България на две скорости (Видео)