124 полета от и до летището в Амстердам в понеделник са отменени

Нидерландската авиокомпания Ка Ел Ем (KLM) съобщи, че е била принудена да отмени 124 полета, планирани за утре, понеделник, от и до летище "Схипхол" в Амстердам заради зимните метеорологични условия, предаде Ройтерс.

Компанията, която е нидерландското подразделение на Air France-KLM, вече е отменила стотици полети от петък насам, след като студеното време наруши нормалната работа на летището, предава БТА.

Ръководството на летище "Схипхол" предупреди пътниците да очакват закъснения и анулирани полети, докато персоналът извършва обработка на самолетите против обледеняване.

По данни на синоптиците в следващите дни в някои части на Нидерландия се очаква до 5 сантиметра нова снежна покривка.