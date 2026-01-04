ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Левски" започна подготовка за новия сезон (Снимки...

Времето София 16° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22023252 www.24chasa.bg

Най-малко 25 души се удавиха при преобръщане на лодка в Нигерия

1076
Лодка СНИМКА: Pixabay

Най-малко 25 души се удавиха и 14 се водят изчезнали след преобръщането на лодка, плавала по река Йобе в Североизточна Нигерия, предаде Асошиейтед прес.

Лодката е превозвала местни жители, които са отивали към пазар в съседен град.

На борда на плавателния съд е имало общо 52-ма души, като 13 от тях са били спасени, пише в изявление на местната служба за спешна помощ.

„Спасително-издирвателните операции продължават, като служители по сигурността, спасителните екипи и доброволците от работят неуморно, за да открият изчезналите пътници и да извадят телата“, се посочва в текста.

Подобни инциденти се случват често в отдалечените райони на Нигерия, където водният транспорт е широко разпространен поради липсата на добри пътища, припомня БТА.

Обикновено причините за преобръщането на плавателни съдове са свързани с лошата поддръжка и претоварването им. Лодките рядко са оборудвани със със спасителни жилетки.

Лодка СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Предвестник: 2026-а – България на две скорости (Видео)