Политически активист от Венецуела: В сърцето на венецуелците грее щастие

"На улиците в Каракас не можеш да изразиш искрена радост за това, което се е случило, защото дори със залавянето на Мадуро, режимът остава във Венецуела, но в сърцето на венецуелците грее щастие. Не мога да опиша колко са щастливи в момента. Това щастие е толкова мащабно, защото го разбираме като стъпка към справедливост и ни помага да вярваме, че най-после има надежда и скоро ще сме свободни". Това сподели Естефания Мелендес – експерт и политически активист от Венецуела, която беше назначена за дипломатически представител в България от временния президент Хуан Гуайдо, който през 2019 година се самообяви за държавен глава, но не встъпи в длъжност с реална власт в страната.

"Това, което видяхме да се случва във Венецуела е резултат на дълга операция, която президентът Тръмп дълго е работил. Бърза и успешна операция. Прицелиха се във военни бази и взеха Мадуро", разказва тя.

И обясни кой за тях е Николас Мадуро - "той е престъпник. Издирван и се търси от американското правосъдие. Той не е легитимен президент. Той е превзел изборите, които не е спечелил. Сега той е в САЩ и ще бъде изправен пред справедливост и сме абсолютно благодарни на правителството на САЩ. "

Тя сподели, че е напуснал Венецуела заради диктатурата. "Там не е безопасно да живееш. Не можеш свободно и открито да казваш своето мнение. Той може да те затвори, да те тормози и дори бие. Вече почти 9 млн. венецуелци живеят извън границите на страната. Вярвам, че скоро можем да се завърнем", казва още Мелендес пред bTV.

Тя заяви, че режимът на Мадуро е нелегитимен. "Той няма право да заема поста на президент. Но не е само от 2024 г., когато не признава волята на хората. Той е нелегитимен още от 2018. Тогава не позволява на Венецуела да избере свободни и честни избори.

"Трябва да разберем, че това не е само политически проблем. Това е престъпна структура, която не завършва с неговото залавяне. Тази престъпна група използва ресурсите на страната, за да работи с наркотрафика. За да отвори вратите на страната към престъпни групи, за страни като Иран, Китай и Русия, повлиява на сигурността на цялото Западна част на света, както и в САЩ.

"Средната заплата - може би няма да повярвате, но не е повече от 3 долара на месец. Има много голяма икономическа криза във Венецуела. Дори и да имаме най-големи залежи на петрол в света, то той се използва от престъпна структура, за да финансира тероризъм. Те са финансирали ядрените програми на Иран", заяви още Мелендес.

Има огромна корупция във Венецуела. Петролът е в ползва на олиграфичните мрежи в страната.